El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó este lunes el avance de la cooperación militar con Rusia, calificándola de “serena y muy provechosa”. Maduro aseguró que esta relación “va a continuar” a pesar del creciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas cercanas a la nación suramericana y las “amenazas” provenientes de Estados Unidos.