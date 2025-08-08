El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde la madrugada de este viernes al plan militar propuesto por el primer ministro, Beniamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Israel inició así el camino para tomar el control militar de la totalidad de la franja de Gaza, aunque no de forma permanente. Así lo confirmó el propio Netanyahu, en una entrevista con la cadena estadounidense FOX.