¿Las papas fritas son chilenas?: Estudio vincula su origen a una fiesta en Nacimiento

Pese a que por años se ha asegurado que el origen de las papas fritas sería francés o belga, una investigación histórica, liderada por la Municipalidad de Nacimiento, establece que la popular preparación podría ser chilena.

Dicho estudio vincula a este famoso plato a un banquete realizado en el Fuerte de Nacimiento, en 1629. La teoría se basa en el libro “Cautiverio Feliz”, publicado el año 1677, por el soldado español Francisco Núñez de Pineda.

Núñez de Pineda mencionaba en el texto que cuando fue liberado por los mapuches en un intercambio de rehenes, el 29 de noviembre de 1629, se llevó a cabo una gran celebración, donde el pueblo mapuche ofreció un gran banquete en el Fuerte de Nacimiento, que, entre otras preparaciones, incluía papas fritas.

En este sentido, durante una reciente visita a la comuna ubicada en la Región del Biobío, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció el apoyo del Gobierno para declarar el 29 de noviembre como el Día Nacional de la Papa Frita.

“Vamos a acoger esta propuesta en torno a la fecha en que se habría liberado a Pineda Bascuñán y en cuyo banquete se habrían servido papas fritas. Además, como ministerio, queremos apoyar a los agricultores interesados en este cultivo, especialmente con semillas”, señaló.

A la vez, el secretario de Estado manifestó que el Gobierno trabajará con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para avanzar en una propuesta legislativa. “Ya existen productos reconocidos oficialmente por su valor patrimonial, como el pipeño o la longaniza. Este hallazgo puede llevarnos a un reconocimiento similar para la papa frita, incluso a nivel mundial”, expresó.

Según consignó Radio Cooperativa, esta iniciativa, impulsada por Nacimiento junto a académicos de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, pretende posicionar a la comuna como la cuna originaria de la papa frita.

Además, de acuerdo a lo indicado por la citada emisora, el alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, mencionó que el objetivo también es incluir a la comuna en la lista de patrimonios inmateriales de la humanidad de la Unesco.

“Queremos que este hito histórico sea reconocido oficialmente. Nuestro anhelo es que el 29 de noviembre sea el Día Nacional de la Papa Frita, y que la Unesco nos reconozca como su lugar de origen. Invitamos a nuestros amigos belgas y franceses a conocer esta historia en terreno”, remarcó el edil.