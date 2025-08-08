Home Nacional "familia de rodrigo cantergiani pagó por su liberación y carabiner..."

Familia de Rodrigo Cantergiani pagó por su liberación y Carabineros recuperó parte del dinero

Según los antecedentes policiales, cercanos a la víctima accedieron a las exigencias de los delincuentes, lo que permitió un seguimiento por parte de la policía.

Eduardo Córdova
La familia de Rodrigo Cantergiani, empresario secuestrado en Quilicura, pagó a sus captores para garantizar su liberación, monto que Carabineros logró recuperar en gran parte.

Tras conocerse el secuestro de Rodrigo Cantergiani durante la mañana del jueves, los antisociales solicitaron cerca de $300.000.000.

Tras conocerse el secuestro de Rodrigo Cantergiani durante la mañana del jueves, los antisociales solicitaron cerca de $300.000.000.

No hay claridad de cuánto de ese dinero fue recuperado por la policía uniformada.

CUATRO EXTRANJEROS DETENIDOS

Carabineros comunicó que detuvo a cuatro extranjeros vinculados al caso: tres de nacionalidad venezolana y uno colombiano, entre ellos una menor de edad.

Rodrigo Cantergiani fue liberado tras alrededor de 15 horas retenido y fue hallado en Puente Alto en buenas condiciones físicas.

Encuentran con vida a empresario secuestrado: Hay 4 extranjeros que serían sujetos de interés de Carabineros
Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
https://www.lanacion.cl

7
