El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “podría hablar” con Nicolás Maduro si esa conversación permitiera “salvar muchas vidas” en Venezuela. Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario defendió la posibilidad de un diálogo directo, subrayando que las soluciones “pueden hacerse por las buenas”, aunque advirtió que también podrían hacerse “por las malas” si fuera necesario.