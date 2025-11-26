Alerta meteorológica por tormentas eléctricas para este miércoles en Santiago: Conoce dónde y a qué hora lloverá

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, explicó en el matinal Tu Día la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas en la Región Metropolitana durante los próximos días, advirtiendo que las condiciones actuales favorecen este tipo de fenómeno.

Según detalló en el programa, se desarrolló una baja segregada desde el océano hacia la cordillera, sistema que cruzará la zona central debido a que se “va hacia Argentina”.

Aun así, la experta indicó que existe un “95% de probabilidad” de que se registren “tormentas eléctricas en la cordillera” de la Región Metropolitana, las cuales están previstas para alrededor de las 16:30 horas de este miércoles 26 de noviembre.

“Va a haber precipitación, mucha nubosidad, y en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana, me refiero especialmente al sector del Cajón del Maipo, van a tener hoy día algunas gotas en la tarde a partir de las cuatro y media de la tarde”, señaló la meteoróloga.

Además, los vecinos del sector precordillerano tendrán la “probabilidad de escuchar estos truenos o de ver alguna tormenta eléctrica, algún relámpago”.

Tormentas eléctricas seguirán para el sábado

Según explicó la especialista, el fenómeno no solo se manifestaría este miércoles 26 de noviembre, sino que también se extendería hacia el fin de semana, alcanzando incluso el cierre de la Teletón, programada para la noche del sábado en el Estadio Nacional.

Las tormentas eléctricas volverían a repetirse y vendrían acompañadas de otro fenómeno meteorológico, aunque la meteoróloga descartó precipitaciones en el recinto de Ñuñoa durante ese día.

“En el estadio, hasta el momento no, pero lo que sí va a haber mucho desarrollo nuboso y lo que va a haber antes, durante la tarde, va a ser el viento que va a ingresar a la zona central del país y ahí sí vamos a tener viento en la tarde, en el Estadio Nacional”, indicó.

La segunda baja segregada se presentaría durante el viernes 28 y sábado 29, lo que implicará condiciones inestables.

“Entonces van a tener que estar muy bien preparados en el Estadio Nacional con todas las instalaciones por el viento que puede haber durante esa jornada”, añadió Adam.

En cuanto a la intensidad, detalló que se podrían registrar “entre unos 25 y hasta 35 kilómetros por hora”, por lo que subrayó la importancia de estar preparados y asegurar correctamente las estructuras debido al viento pronosticado para el sábado.