Vodanovic sobre primarias en el oficialismo: Deben “ser competitivas, tienen que ser atractivas para la ciudadanía”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la situación interna del partido de cara al término de los plazos legales de inscripción de candidaturas.



En conversación con Radio Pauta, Vodanovic dijo que es “cierto que yo nunca me he autoproclamado como candidata, ni busco serlo, pero también entiendo la responsabilidad que significa dirigir el Partido Socialista y, por lo tanto, tengo que estar atenta a lo que finalmente sean las decisiones del órgano colectivo”.



Añadió que “hay que hablarle a la ciudadanía con propuestas de futuro y reales, y no solamente con ideas como dejar de vacunarse o construir cárceles en el desierto, que son bastante cuestionables como dejar de aplicar políticas públicas que están consolidadas hace más de 50 años”.



En cuanto a las primarias en el oficialismo, la timonel del PS señaló que debe “ser competitiva, tiene que ser atractiva para la ciudadanía, porque aquí esto no es un tema de partido. Hay que hablarle a la ciudadanía con propuestas de futuro, con propuestas reales”.



Respecto a si se podría revertir la decisión de levantar una carta presidencial propia, sostuvo que “todas las decisiones se pueden revisar, aquí no hay sentencias ejecutoriadas en materia política”.





Vodanovic también se refirió al escenario dentro del Socialismo Democrático y sostuvo que “la candidatura de Carolina Tohá es la candidatura del Partido por la Democracia (PPD). No es la candidatura del Socialismo Democrático”.



“A mí me parece bien atractiva una primaria donde haya la mayor cantidad de candidatos y candidatas, donde cada uno pueda poner sus puntos, y donde finalmente nos pongamos todos detrás de la candidatura ganadora”, insistió.



Sobre los plazos legales y el estado actual del PS, la parlamentaria mencionó que “tenemos que constituir nuestra mesa, y eso depende de que se proclamen los ganadores por el Tribunal Supremo. Pero tenga certeza que el Partido Socialista de Chile, con 92 años de historia, va a tomar la mejor decisión para el partido, pensando en el país”.