Vodanovic y desafuero de Lavín: “Confirma que en Maipú no hay persecución política”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó a través de sus redes sociales la confirmación del desafuero del diputado Joaquín Lavín y aseguró que en su comuna “no hay persecución política”.



“Sin perder el foco que nuestra tarea principal es hacer de Maipú una mejor ciudad, en la lucha contra la corrupción no vamos a retroceder nunca, venga de donde venga”, comentó Vodanovic en varias de las redes que usa como alcalde.



El jefe comunal afirmó que la resolución de la Corte Suprema “confirma que en Maipú no hay persecución política ni relatos inventados, sino antecedentes sólidos que deben investigarse y ser sancionados”.



“Como Municipalidad de Maipú tenemos una convicción clara: la corrupción es grave, daña las instituciones públicas y erosiona la confianza en el Estado. Por eso la vamos a perseguir siempre y hasta el final, aunque a algunos les moleste”, indicó.



Hace un año, el alcalde Vodanovic se querelló contra el diputado al igual que anteriormente lo hizo contra Cathy Barriga, esposa de Lavín León y exalcaldesa de la comuna.