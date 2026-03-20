“Ya está bueno de Shakira”: La crítica de Pamela Díaz por el regreso de Yamila Reyna a los escenarios 

La animadora de “Hay que decirlo”, Pamela Díaz, se refirió este jueves al regreso de Yamila Reyna a los escenarios y lanzó una singular crítica.

En la reciente edición del programa de Canal 13 estaban abordando el retorno de la actriz argentina a los shows en vivo.

En ese marco, comentaron que Reyna habría hecho alusión a Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar después de su polémico quiebre.

De esta forma, y durante la conversación del panel, Díaz realizó un duro cuestionamiento. “Yo siento que ya está bueno de Shakira, ya hay mucha Shakira; ya las mujeres facturan. Sí, facturan, pero dejen de quejarse”, sostuvo.

A la vez, señaló que “mira, yo creo que viene un momento en que la mujer, entre menos se queje, y vaya calladita trabajando, y chao, se acabó”.

“En general, la gente no tiene que quejarse; ya estás sana. Cuando dicen ‘ay, pobrecita’, a Yamila no se le ha muerto nadie. A Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo”, expresó.

En este sentido, mencionó que “igual que cualquier persona, tiene que seguir trabajando igual”.

Respecto a la pausa de un mes que se tomó Reyna tras su quiebre, dijo que “ojalá todos tuviéramos ese tiempo de estar un mes en la casa para poder recuperarnos de que alguien nos cag…”.

“Ojalá todos tuviéramos ese tiempo como Yamila o como Américo, porque la gente tiene que trabajar al día siguiente, la gente tiene que levantarse con pena”, sentenció.