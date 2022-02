Yasmín Valdés se descarga luego de su eliminación en “Aquí se baila” y acusa edición de ofensivo comentario en su contra

Polémica han generado las declaraciones de la actriz Yasmín Valdés en sus redes sociales, luego de su eliminación del concurso de baile de Canal 13, “Aquí se baila”, donde acusó a la producción del programa de editar un supuesto ofensivo comentario en su contra.

Valdés fue eliminada del estelar en el episodio de este miércoles, donde el jurado le criticó que en su presentación tenía un problema con su vestimenta, la cual debió arreglar constantemente mientras bailaba.

“Si sabes que tienes pechos grandes debes cerrar el escote, sobre todo si quieres salir de lo sexy”, le comentó por ejemplo el jurado Neilas Katinas.

Luego de su salida del programa, Valdés aprovechó sus historias de Instagram para referirse a su eliminación, manifestando que “nada puedo decir respecto a que mi rendimiento, estuvo por debajo de mis compañeros (secos todos). Me equivoqué en mi actitud muchas veces, hay cosas que debo corregir en mis opiniones”.

“Agradezco infinitamente la pasada por el programa y la relación que construimos con los participantes. Sin embargo, lo ocurrido el jueves pasado, cuando se grabó este capítulo, fue humillante y degradante hacia mi persona. Lo que ocurrió fue un accidente muy incómodo”, añadió la exparticipante.

La actriz expresó que le pareció mal que trataran de “vulgar” su accidente con el traje y la connotación sexual que se le dio, agregando que “me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, tanto así que solicité que se editaran las imágenes. Hoy las mujeres tenemos una lucha en contra de la misoginia y la hipersexualización hacia nosotras y nuestros cuerpos en situaciones no intencionales ni deseadas”.

Después, realizó una reveladora acusación, al decir que se “cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’, lo que es ofensivo, dado que lo pornográfico sería mi cuerpo en este caso y se trató de hacerme (sentir) culpable de cómo me percibieron”.

En ese momento, la actriz cuenta que no contestó nada, lo que ahora le da “mucha impotencia”, ya que no era consciente de lo que se vio en la pantalla. “Espero que no vuelva a pasar que se humille a alguien por un accidente externo al participante donde se expone una parte del cuerpo que, por lo demás, no debiese por qué ser ‘asqueroso’, ‘pornográfico’, ni ‘vergonzoso’“, dijo Valdés.

Por su parte, finalizó el relató contando que también fue víctima de comentarios relacionados con su sobrepeso, y mencionó que “solo puedo decir que estas situaciones y comentarios me parecen contrarios a los tiempos y luchas actuales. Son cosas que deben cambiar. No más gordofobia, machismo, misoginia e hipersexualización”