“Yo tenía una oferta muy buena de Mega”: “JC” Rodríguez explica por qué decidió quedarse en Chilevisión

Julio César Rodríguez se sinceró en una reciente entrevista, la primera como director de programación de Chilevisión, y reveló por qué decidió quedarse en el canal, pese a recibir en su momento una tentadora oferta de Mega.

En diálogo con The Clinic, el animador, quien asumió en el mencionado cargo el pasado mes de julio, comentó que “aceptar ser director de programación era aceptar un desafío de una épica, de un canal que quiero mucho, con gente con la que me relaciono desde hace muchos años”.

“El canal tiene una vida interna que es muy particular, es bien distinto. Todos se conocen muy bien, como que está el pasilleo”, añadió.

Luego, el periodista manifestó que “yo tenía una oferta muy buena de Mega, que agradezco hasta hoy, porque me valoraba mucho. Ponía en perspectiva mi trabajo como animador. También como realizador, por mi trabajo con Yuly, mi canal de streaming. Y también como una persona que iba a opinar de televisión”.

“En la decisión final de quedarme operó este cariño por mis compañeros y por esta épica que podíamos tener. Tenía mucha fe en que le podíamos dar una impronta distinta al canal”, remarcó el conductor de “Primer Plano” y “Contigo en la mañana”.

Respecto a esa impronta, señaló que apunta a “generar contenidos que realmente hagan eco en la gente más sencilla de Chile”.

“De repente, en la televisión, yo veo que hacer televisión es trabajar para las marcas, para los avisadores o para los gustos personales, que son mucho más sofisticados. Pero yo sí creo en una televisión con vocación popular, sencilla, entretenida, llena de color y que sea muy heterogénea. Teníamos, según los estudios que había en la mesa, un canal muy prestigioso”, planteó.