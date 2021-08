Maldonado: “Tengo la ilusión de que participe un millón de personas”

Hasta el Liceo Confederación Suiza, en la comuna de Santiago, llegó esta mañana el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, para hacer efectivo su voto en la consulta ciudadana de la Unidad Constituyente, donde compite contra Paula Narváez (Partido Socialista) y Yasna Provoste (Democracia Cristiana) para ser el abanderado del pacto.

En la instancia, el exministro de Justicia admitió que se trata de una jornada compleja para realizar la consulta, pero que espera que una gran cantidad de personas, entre militantes de los partidos participantes e independientes, se acerque a las urnas.

“La verdad es que yo quiero, tengo la ilusión, de que participe un millón de personas. Sé que es difícil, porque no es una primaria legal, no son las mismas condiciones ni la misma cantidad de mesas, no pudimos desplegar la misma información, pero ruego a las personas que busquen www.consultaciudadana2021.cl y vengan a votar. Que la decisión sea de ustedes”, manifestó Maldonado, quien fue el primero de los candidatos en emitir su voto.

Además, remarcó que el futuro gobierno tiene la tarea de “avanzar en cambios sociales profundos, nuevos sistemas de pensiones, salud como corresponde y tengan atención digna y oportuna, una buena educación pública, igualdad de género, descentralización del medio ambiente… hay tantas tareas, como recuperar la economía para que haya empleo y buenos salarios. Todo eso son tareas enormes, además de acompañar el proceso constituyente para que tengamos un nuevo punto de encuentro”.

Respecto a la fallida negociación para participar en las primarias legales el pasado 18 de julio, recordó que “no tuvimos primarias legales, lo lamento. Todos saben que yo no tuve la responsabilidad, estuve en el Servel hasta el último minuto, pero por favor, participen hoy”.

“La verdad es que como el plazo legal para inscribir candidaturas vence este lunes 23, se consideró que la primaria había que hacerla por lo menos 48 horas antes, así que nosotros hubiésemos querido estar en la papeleta del 18 de julio y no estuvimos ahí, no por responsabilidad nuestra. Pero pedimos que hoy hagan un esfuerzo, sabemos que no es el mejor día, pero participen”, añadió.

Finalmente, se refirió a su posición en las encuestas, donde se posiciona en el tercer y último lugar de la Unidad Constituyente, mientras que su par de la DC, Yasna Provoste, lidera las consultas. Sin embargo, mantiene intacta su esperanza.

“Hasta ahora todas las elecciones han mostrado un resultado distinto a lo que se podía pronosticar por las encuestas, así que esperamos que se mantenga la tendencia”, cerró Maldonado.