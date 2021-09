Mesa de la Convención y aumento de asignaciones: “Es un cambio de ítem”

Como “un cambio de ítems” explicó la mesa directiva de la Convención Constitucional el oficio entregado al Gobierno para aumentar en $1.773 millones las asignaciones del órgano constituyente.



El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, explicó que el objetivo es “terminar con las productoras” y “traspasar estos gastos para que sean responsabilidad de cada constituyente”.



“Por eso ahora se ve abultado el ítem de asignaciones, porque los gastos que estábamos imputando a bienes y servicios, ahora están siendo imputados a asignaciones”, detalló Bassa.



El convencional frenteamplista explicó que “gastar a través de bienes y servicios significa tercerizar muchos costos. Y traspasarlo a asignaciones permite reducir los costos, aumenta el dinero pero el costo de ejecución baja significativamente. Y permite que cada constituyente se haga responsable del dinero que ejecuta. Y eso es importante, porque da transparencia, permite hacer un gasto eficiente y austero”.



Por su parte, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, señaló que “es una propuesta transparente, trabajada con la Segpres, la Dipres, el ministro (Juan José) Ossa, y está dentro de la propuesta de la Convención”.



“No es el dinero solicitado por la presidenta, porque yo estoy respaldando las necesidades de la Convención para el trabajo territorial, para trabajar en la descentralización. Es un presupuesto que recoge el trabajo de las comisiones transitorias, que nos permitieron tener un diagnóstico de la realidad concreta que implica recoger los planteamientos de los diferentes territorios”, aclaró.



Loncón acusó que “anteriormente, el presupuesto era deficiente, porque se hizo dentro de una oficina. Ahora nos correspondió adecuarlo a las necesidades recogidas por las comisiones (…) fue trabajado por un equipo de administración y finanzas, altamente competente y que tiene los principios de probidad, transparencia y austeridad. Que la gente sepa que no es dinero para subir los sueldos de los convencionales, porque va a tener su administración y cuenta a partir de cronogramas y trabajos”.



Por su parte, la convencional de Independientes no Neutrales y vicepresidenta adjunta, Lorena Céspedes, entregó detalles del cambio: “Todos los ítems que se cubren con asignaciones, hace semanas establecidos, algunos de ellos estaban siendo imputados a un subtítulo distinto en el presupuesto”.



“Llevábamos un tiempo imputando esos gastos a ese ítem y lo que hicimos a través de la normativa del reglamento de asignaciones, fue asignar esos gastos al ítem asignaciones, para que el manejo de esos recursos sea más efectivo, para que cada convencional pueda gestionar su alojamiento, alimentación y traslado y no tiene que ser un gasto que cubra la Convención en su totalidad desde una figura de productora o semejante”, añadió.



Además, Céspedes explicó que el cambio surgió “consecuencia de que había insuficiencia en los recursos para hacer la Convención que todos queremos (…) este aumento también está relacionado a otros ítems”.



Por su parte, el convencional de Vamos por Chile y también vicepresidente adjunto Rodrigo Álvarez (UDI), respaldó la modificación con una advertencia.



“Esto forma parte de las conversaciones presupuestarias, es una conversación hecha y forma parte de la Dirección de Presupuesto. Al menos como sector, consideramos que la Convención debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento correcto. Por lo tanto, estamos conversando con la Dipres esta medida”, indicó.



Álvarez recordó que en su sector “éramos contrarios a los aumentos de asignaciones. Si esto es solo reorganización, y eso es algo que está evaluando Dipres, será un camino absolutamente normal. Si no, tendremos una diferencia de criterio”.