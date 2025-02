A los 88 años muere Roberta Flack, leyenda del soul y voz de “Killing Me Softly With His Song”

La cantante estadounidense Roberta Flack, una de las voces más icónicas del soul y reconocida por su éxito “Killing Me Softly With His Song”, falleció este lunes a los 88 años.

El deceso de la legendaria artista fue confirmado por su publicista, Elaine Schock, a través de un comunicado difundido en diferentes medios internacionales.

A la vez, según informó CNN, la misma fuente detalló que Flack perdió la vida debido a diferentes problemas de salud acumulados, incluida la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa con la que fue diagnosticada en 2022, y que la dejó imposibilitada para cantar.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025”, dice el comunicado.

A la vez, agrega que “murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”.

De acuerdo a lo consignado por Variety, Flack comenzó a estudiar piano a los 9 años, época en la que rápidamente se transformó en una niña prodigio de la música.

Asimismo, a principios de los 70 saltó a la fama con los temas “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly With His Song”, canciones con las que ganó el Premio Grammy a Mejor Grabación del Año en 1973 y 1974, respectivamente.

A la vez, esta última marca, de ganar de manera consecutiva dos veces el galardón a Grabación del Año, ha sido igualada solamente por U2 y Billie Eilish.

Por su parte, a lo largo de su carrera, recibió 13 nominaciones al Grammy, ganando cuatro, mientras que en 1999, su interpretación de “Killing Me Softly With His Song” fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.