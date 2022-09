A partir de este sábado 1 entrarán en vigencia los cambios sanitarios: Mascarilla opcional y fin al Pase de Movilidad

A partir de este sábado 1 de octubre entrarán en vigencia los cambios sanitarios anunciados el pasado 21 de septiembre por el Ministerio de Salud (Minsal), luego de decidir que Chile contaba con un escenario epidemiológico positivo para que nuestro país avanzar hacia la fase de “apertura”.



Desde este sábado el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio y pasará a ser un insumo recomendado para colocarse en el transporte público y espacios de aglomeración. Sin embargo, seguirá siendo exigido de manera obligatoria en los centros de salud, no así en restaurantes o centros comerciales.



La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que “se mantendrá la obligatoriedad en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las condiciones donde pueda haber aglomeraciones, como es por ejemplo los eventos, reuniones de muchas personas como es el transporte público y privado. Ahí se mantiene esta recomendación del uso de mascarillas”.



Lo mismo ocurre en los establecimientos educacionales, pues el Ministerio de Educación informó que “el uso de mascarillas ya no será obligatorio en educación parvularia, básica ni media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo. En este sentido, la decisión de utilizarla al interior de las salas de clases es únicamente de cada estudiante y apoderado/a”.



Otro cambio importante anunciado es que el Pase de Movilidad dejará de ser exigido, pero no será eliminado, ya que si eventualmente el escenario epidemiológico empeora, se podría volver a implementar por obligatoriedad esta medida. Asimismo, ya no existirán restricciones por aforo.



En esa línea, se recomendará adaptaciones graduales a los lugares cerrados para que las condiciones de ventilación a largo plazo sean mejores y así enfrentar de mejor manera los brotes de enfermedades respiratorias.



Por otra parte, el Minsal continuará con la campaña de vacunación para aquellas personas que no hayan cumplido su esquema de vacunación contra el Covid-19. Adicionalmente, se incorporará al Programa Nacional de Vacunación (PNI) la nueva vacuna bivalente contra el Covid-19, dirigida a grupos de riesgo según las indicaciones que entreguen los expertos (Cavei y CNRP).