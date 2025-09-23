Actor de “Élite”, Adrián Pedraja, es el nuevo confirmado del reality de Mega “El Internado”

Este martes, Mega anunció al actor español, Adrián Pedraja, como el nuevo participante confirmado del reality de cocina, “El Internado”.

Pedraja, que tuvo una breve carrera en el fútbol profesional, ha formado parte de famosas series españolas, como “Élite” y “El Secreto de Puente Viejo”, y participó en diversas producciones de Netflix.

“¡Un nuevo participante llega a las cocinas de #ElInternadoMega! Se trata de Adrián Pedraja, un joven exfutbolista y actor español que aterriza en el nuevo reality de Mega con su encantadora personalidad”, señalaron desde el canal.

Según consignó Mega, el intérprete también estuvo en el reality “First Dates Hotel”, y ha protagonizado portadas debido a su vida amorosa, como por ejemplo, cuando tuvo una relación con la actriz Sheila Casas, hermana de Mario Casas.

En tanto, Pedraja se une a la lista de participante confirmados de “El Internado”, donde se encuentran Di Mondo, Daniella Campos, Luciano “Maluco” Cardoso, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Laura Bozzo, Carla Ochoa, Efrén Reyero, Blu Dumay, Luis Sandoval, Natalia “Arenita” Rodríguez, Paloma “Pops” Fiuza, Ellans de Santis y La White Latina.