Adriana Barrientos reveló sorpresivo proyecto con Cathy Barriga: “Tiene muchas ganas de volver al espectáculo”

Sorpresa causó recientemente Adriana Barrientos, luego de revelar que está trabajando en un proyecto vinculado al espectáculo, donde incluiría a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Así lo dio a conocer la modelo en el programa “Zona de Estrellas” (Zona Latina), donde entregó detalles sobre una reunión que tuvo con la ex jefa comunal, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y tiene la prohibición de salir del país, debido al proceso judicial que enfrenta.
“La cita es por un proyecto personal que tengo, a la cual Cathy gentilmente asistió y quiso reunirse conmigo. Escucho una propuesta que tengo, tengo muchas ganas de algo internacional más que nacional”, contó “La Leona” en el espacio televisivo, según consignó La Cuarta.
Asimismo, señaló que “yo la noté súper segura, súper resuelta. Por el tema artístico lo vi yo, más que por el tema personal. Vi cómo estaríamos como para montar un show o algo”.
“Yo entiendo que todavía está en un periodo donde ella tiene que resolver cosas. Pero estos proyectos son a largo plazo, son a seis meses más, prácticamente un año para poder montar un show, un espectáculo fantástico”, añadió.
También, puntualizó que “necesitaba saber qué intereses tenía la Cathy, si tiene intereses artísticos, qué tal estaba ella. Si todavía estaba en armonía con todo lo que significa la televisión, las tablas, el espectáculo (…) La verdad es que la Cathy tiene muchas ganas de volver al espectáculo, tiene hartas ganas de trabajar, pero tiene ganas de trabajar en un ambiente simpático”.
“Los reparos que me hace siempre es: ‘con qué personas voy a trabajar yo, quiénes son las personas con quienes yo me voy a rodear’. Quiénes serían las otras participantes, en caso de montar una obra, montar un espectáculo”, sostuvo.
En este sentido, subrayó que “tuve esta primera instancia, yo estoy pensando esto de seis meses a un año, porque si voy a montar algo, voy a montar algo bien. Pero también yo quería ver cuál era la disponibilidad y con qué personas yo me puedo reunir, quienes están dispuestas a trabajar”.