Home Nacional "aedo por ac contra pardow: “hoy día tiene mayoría para ser ..."

Aedo por AC contra Pardow: “Hoy día tiene mayoría para ser aprobada”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados dijo que el libelo “ha tomado harta fuerza, no solo en algunas personas del oficialismo, también en sectores independientes de la propia Cámara de Diputados”.

Patricia Schüller Gamboa
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), se refirió a su decisión de votar a favor de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

En conversación con Radio Infinita, Aedo señaló que “cuando surge el problema con las tarifas eléctricas, creo que el Presidente tomó una decisión correcta aceptando la renuncia del exministro Pardow y del presidente de la Comisión Nacional de Energía”.

“Para mí en ese instante el tema estaba cerrado desde el punto de vista político, porque se habían ejercido las responsabilidades políticas frente a esa situación”, añadió.

Sin embargo, afirmó que “cuando surge la situación de Transelec, que es otra cosa, que no tiene que ver directamente con las tarifas eléctricas, cómo se conforman, digamos, sino que, para mí, el punto que no ha sido despejado y que me lleva a aprobar esta Acusación Constitucional, es que, respecto a Transelec, el exministro Pardow no ha podido aclarar totalmente, primero, ¿si no sabía de la situación?, y si sabía, ¿por qué guardó silencio frente a esa situación?”.

¿Por qué el exministro no le informó a la opinión pública?


“Si sabiendo que Transelec, hace un año, había dicho que había cobrado, ni más ni menos que alrededor de 115 millones de dólares adicionales a sus clientes, ¿por qué el exministro no le informó a la opinión pública, no se lo informó a los clientes, ni tampoco le informó en el Parlamento?”, cuestionó.

Respecto a la Acusación Constitucional, Aedo manifestó que “ha tomado harta fuerza, no solo en algunas personas del oficialismo, también en sectores independientes de la propia Cámara de Diputados” y aseveró que “hoy día tiene mayoría para ser aprobada”.

Asimismo, insistió en que “mientras no haya una explicación razonable, que hasta acá no la hay, de ese silencio, yo voy a votar favorablemente esa Acusación Constitucional”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
9
