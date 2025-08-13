Al menos 11 detenidos en masivo operativo policial en edificio de Independencia

Al menos 11 personas fueron arrestadas durante un procedimiento conjunto entre Carabineros y la PDI, realizado dentro de un edificio en la calle Inglaterra, comuna de Independencia.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros vinculado a la investigación por el homicidio del “Rey de Meiggs”, mientras que la PDI indaga secuestros ocurridos en Cerro Navia y La Florida, ligados a la misma casa de torturas donde estuvo retenido el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Si bien no se logró ubicar a las personas de interés en la investigación, se arrestó a sujetos pertenecientes a la agrupación “Los Mapaches”.

Uno de los detenidos declaró a la prensa que “a mí no me han encontrado nada, yo estaba arrendando con un amigo el departamento (…) ingresaron, pero no sé de qué se trata”, recogió Radio Cooperativa.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregará más información sobre el operativo, en el que intervinieron cerca de un centenar de funcionarios policiales.