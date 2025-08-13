Al menos 20 migrantes muertos y otros 20 desaparecidos por naufragio en Italia

Al menos 20 migrantes murieron por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, con entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

El suceso tuvo lugar unas 13 millas al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de la llegada de los servicios de rescate, que sólo lograron salvar a 60 personas que viajaban a bordo, informó la agencia de noticias AdnKronos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su “profunda angustia” por este “enésimo naufragio”. La organización, que comenzó a brindar ayuda a los supervivientes, llamó a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Unos 675 migrantes y refugiados habían perecido en aguas del Mediterráneo central en lo que iba de año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sin contar este último hundimiento.