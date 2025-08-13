Home Internacional "al menos 20 migrantes muertos y otros 20 desaparecidos por naufra..."

Al menos 20 migrantes muertos y otros 20 desaparecidos por naufragio en Italia

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su “profunda angustia” por este “enésimo naufragio”. La organización, que comenzó a brindar ayuda a los supervivientes, llamó a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Al menos 20 migrantes murieron por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, con entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

El suceso tuvo lugar unas 13 millas al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de la llegada de los servicios de rescate, que sólo lograron salvar a 60 personas que viajaban a bordo, informó la agencia de noticias AdnKronos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su “profunda angustia” por este “enésimo naufragio”. La organización, que comenzó a brindar ayuda a los supervivientes, llamó a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Unos 675 migrantes y refugiados habían perecido en aguas del Mediterráneo central en lo que iba de año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sin contar este último hundimiento.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Providencia culpa a “personas externas” por graves inc...

A través de una declaración pública, el municipio relata que “un número indeterminado de personas externas ingresó al Liceo José Victorino Lastarria, rompiendo la reja del acceso principal”. Todas venían encapuchadas y con overoles blancos. Posteriormente encendieron barricadas y lanzaron bombas incendiarias contra personal de Carabineros.

Leer mas
Tendencia

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web...

Según lo informado por diferentes internautas, el problema se presenta al momento de utilizar esta herramienta en la plataforma web, donde no se deja acceder a los usuarios.

Leer mas
Política

Cruz-Coke sobre dichos de Kast: “No sé si puede llegar...

Al referirse a la opción de Jeannette Jara, el senador de Evópoli advirtió que “representa todo lo de este gobierno, y más encima, la gestión que ha tenido precisamente en empleo, que es lo que tiene a los chilenos ahogados prácticamente. Entonces, yo creo que es una candidatura que de a poco se va a empezar a desplomar”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/