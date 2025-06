Al menos 40 chilenos más serán deportados desde Estados Unidos

Al menos 40 chilenos arribarían durante la noche de este jueves tras ser deportados desde Estados Unidos en el marco de las medidas que han sido adoptadas por el gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes irregulares.



Según los antecedentes que maneja Radio Biobio, la Secretaría de Estado de EEUU elaboró una nómina de chilenos que permanecían en dicho país, pese a tener su Visa Waiver vencida, así como otros casos que no han sido especificados.



La lista incluye a 40 chilenos, quienes llegarán al país en un vuelo charter con matrícula estadounidense que tendrá una escala en Lima, tal como ocurrió hace unas semanas con los primeros deportados del gobierno de Trump.



Desde el Ministerio del Interior han indicado que no se van a referir por el momento sobre este tipo de decisiones que está tomando Estados Unidos. Esto sería con el fin de no exponer y resguardar la privacidad de los chilenos deportados.



Pasada la medianoche del 23 de mayo, aterrizó el avión Airbus A321 que traía a los primeros 45 chilenos deportados tras las nuevas medidas del país norteamericano.



De los 45 deportados, tres mantenían órdenes de captura vigentes en nuestro país, quienes fueron detenidos en la PDI a la espera de ser puestos a disposición de la justicia. Los otros 42 pudieron reunirse con sus familias en el aeropuerto internacional de Santiago.