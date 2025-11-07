Alcalde de Cerro Navia criticó gestión del Gobierno tras hechos de violencia

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind.), denunció ante la Contraloría a la Subsecretaría de Seguridad Pública, solicitando que se precisen los alcances de la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. La acción se enmarca en una escalada de violencia entre bandas rivales en la comuna, que ha dejado al municipio sin respuestas claras por parte de las autoridades.



Según antecedentes entregados por el municipio, el conflicto entre dos organizaciones criminales se intensificó tras el homicidio de un hombre de 35 años ocurrido en la vía pública el pasado martes. La investigación está a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.



En entrevista con 24Horas, Tamayo detalló la gravedad de la situación: “Una persona frente a carabineros amenazó, públicamente, que iba a asesinar a toda la banda rival. Si eso no es una señal de alerta y preocupación ¿qué estamos esperando?”, expresó.

“La 45° Comisaría ayer nos señaló que no tenían ningún efectivo para cuidar a los vecinos en la noche”



El alcalde también denunció la falta de presencia policial en la comuna. “La 45° Comisaría ayer nos señaló que no tenían ningún efectivo para cuidar a los vecinos en la noche. Esa es la presencia de carabineros. O sea, hoy día, si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer”, afirmó.



Agregó: que “lamentablemente y a pesar del compromiso del Gobierno, con el cual inició de reformular la redistribución de carabineros, de las dotaciones, de poder corregirlo, para entregar más carabineros donde menos hay, hasta el día es solo una promesa”.



Ante este escenario, el municipio interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago “a objeto de poder obligar la acción del Estado en seguridad para impedir que vecinos sean asesinados producto de balas locas”.



Además, Tamayo acudió a la Contraloría para exigir claridad sobre el rol de la Subsecretaría en la coordinación policial. “Coordinar significa dirigir, significa concertar los esfuerzos, no solamente contemplar, no solamente conocer, no solamente mandar información. Eso a la fecha no se ha visto en la comuna de Cerro Navia. Si no existen protocolos, que creen los protocolos para poder actuar de esa manera, dar seguridad a nuestra población”.



El alcalde criticó la respuesta institucional recibida: “La respuesta que nos ha entregado la Subsecretaría es que esto depende de los esfuerzos de Carabineros. Es decir, no existe ninguna coordinación”.



En ese sentido, insistió en que “lo que esperamos del Ministerio de Seguridad Pública es que logre distribuir las policías en situaciones tan críticas como esta (…) Hoy día tenemos situación de desprotección total”.



“Nos hemos comunicado con la Subsecretaría de Seguridad Pública y lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria. No es posible que informando lo que estaba ocurriendo previamente, hoy día tenemos la sensación de ausencia completa del Estado en nuestra comuna”, cerró el alcalde.