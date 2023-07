Alcalde de Quillota por toma VIP: “Hay un mes para ejecutar la sentencia”

El alcalde de Quillota, Óscar Calderón (Indep), explicó que existe el plazo de un mes para desalojar a la denominada “toma VIP” del fundo Santa Rosa de Colmo, Región de Valparaíso.



El jefe comunal manifestó que “no vamos avalar ni justificar este tipo conductas ilegales, como es la usurpación de un derecho privado, en este caso los terrenos de Santa Rosa de Colmo, a nombre Easton Hevia y Compañía Limitada”.



Según dijo, la toma cuenta con una “calle principal y una serie de pasajes, que permiten el acceso a las edificaciones que no cuentan con ningún permiso, estando fuera de límite urbano y al margen de la planificación territorial”.



De esta forma, sostuvo el alcalde que este lunes finalizó “el plazo determinado por la justicia para que las personas que ocupan esta propiedad de manera ilegal salieran de forma voluntaria de los terrenos. Desde lunes 17 de julio hay plazo de un mes para desalojarlos con la fuerza pública”.



“Estas acciones ilegales no pueden ser un cheque en blanco para quienes cometen un acto ilegal, más cuando hay personas que llevan años luchando para tener su vivienda, con esfuerzo, sacrificio y respeto”, afirmó.



Asimismo, la autoridad subrayó que “vamos ayudar a quienes cumplan con los requisitos de vulnerabilidad o bien cuando veamos niños en peligro de vulneración de derecho, pero manteniendo los conductos formales, con informe social y registro social de hogares”.



Este lunes se cumplió el plazo de cuatro meses entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las personas que se encontraban en la “toma VIP” abandonaran voluntariamente el lugar, esto luego que se acogiera el recurso de protección interpuesto por los dueños del fundo.



Si los usurpadores no se retiraban del lugar, la sentencia apunta a que se dispondrá del “desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.