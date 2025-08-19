Alcalde por asesinato de dueño de casa en Curacaví: “Nos sentimos inmensamente vulnerables”

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, condenó el robo ocurrido en la comuna que terminó con una persona fallecida, a la vez que solicitó mayor presencia policial. “Nos sentimos inmensamente vulnerables”, aseguró.



“En la comuna ocurren hechos similares muy a lo lejos, pero la situación actual es tan grave como si ocurriera todos los días, si hubo un incidente de este tipo es lo mismo que si estuviera pasando todo el tiempo”, dijo el jefe comunal a los medios que llegaron para cubrir el hecho policial.



Según contó, “hemos tratado de contactar con el Ministerio de Seguridad para exigir mayor cobertura policial, mayores herramientas, pero sobre todo creo que el mensaje de estar atentos, ya lo decía la familia, el mensaje es estar atentos sobre el sistema judicial y las investigaciones que permitan dar con los delincuentes”.



“No es posible, de verdad es intolerable para nosotros que después de cinco días de haber hecho denuncias no tenga la justicia ningún indicio que nos permita dar con quienes son los responsables de estos eventos“, agregó Hernández en referencia a la versión de la familia de la víctima que señaló que cinco días antes los delincuentes habían robado en el mismo domicilio y ahora volvieron por la camioneta.



El alcalde además mencionó que “dado los limitados recursos que tiene una municipalidad como Curacaví, dar cobertura especial a este sector implica descubrir o desatender otros sectores y otros barrios, por lo tanto, necesitamos que el Estado central, el gobierno central, solidarice con la comuna para proveernos de mayores recursos, que nos permitan disponer al menos por un tiempo de mayor dotación de Carabineros”.