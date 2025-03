El sondeo reveló que con un empate, aparecen el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 14% y el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con un 13%. Más atrás figuran Franco Parisi con un 6%, Harold Mayne-Nicholls con un 3%, Ximena Rincón, Eduardo Artés y Francisco Undurraga con un 1% cada uno. Además, un 12% de los encuestados no sabe, no responde o señala que no votaría.