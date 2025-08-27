Álvaro Ballero confirma quiebre con su esposa tras 17 años de matrimonio: “El proceso más doloroso de mi vida”

El exchico reality, Álvaro Ballero, confirmó este martes en sus redes sociales el término de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova, después de 17 años de relación.

Ballero reveló la noticia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde describió la separación como el proceso “más difícil y doloroso” de su vida.

“Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por cuatro increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, manifestó de entrada.

En la misma línea, comentó que “este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación”.

Además, el ganador de “Protagonistas de la fama” aclaró que “esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí”.

Por último, dedicó especiales palabras a Ksenofontova, señalando que “le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.

Consignar que Ballero y Ksenofontova, bailarina y patinadora rusa, se casaron en el año 2008, poco después de conocerse en el programa “Estrellas en el Hielo”, y fruto de su relación nacieron cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.