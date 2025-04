El parlamentario al asumir su nuevo cargo sostuvo que “a mí no me gustaría estar en este puesto. A este puesto le pertenece Isabel Allende”. Añadió que “ella vivió una situación muy injusta y me toca reemplazarla. Ella deja sin duda una vara muy alta como legisladora, como presidenta de este Senado y también como una vecina de la Región de Valparaíso. Quería mencionarla a ella primero que todo”.