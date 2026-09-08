Arrau tras sesión de comisión en San Bernardo dice que seguridad será prioridad en el Presupuesto

La Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó este lunes en la comuna de San Bernardo tras las amenazas de muerte al alcalde de la comuna, Christopher White (PS).



En la instancia buscaron abordar los riesgos a los que se ven expuestas las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Esto en el actual contexto de violencia delictual y presencia del crimen organizado.



La sesión fue encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto al presidente de la instancia, Karim Bianchi (Indep) y los senadores Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD), Manuel José Ossandón (RN), Cristián Vial (Partido Republicano) y Paulina Vodanovic (PS).



Entre los invitados a la sesión estaban el alcalde White, el ministro y la subsecretaria de Seguridad Pública, Martín Arrau y Pilar Giannini, respectivamente. El general director de Carabineros, Marcelo Araya y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. Además del fiscal nacional, Ángel Valencia; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. El delegado presidencial regional, Germán Codina; la delegada presidencial provincial de Maipo, María Francisca Rubio; además de otras autoridades municipales.



Desde Carabineros y la PDI también fueron convocados representantes de sus áreas de investigación policial y criminalística.

“Ellos sufren ese miedo, pese a que tienen toque de queda”

Tras el término de la sesión, el ministro Arrau se refirió a la situación del alcalde y al escenario delictual en materia de seguridad.

“Estamos acá reunidos a raíz de los hechos preocupantes que todos conocimos, de las amenazas proferidas contra el alcalde de San Bernardo, que no hacen más que materializar, relevar y mostrar lo que sufren muchos vecinos en barrios, villas, poblaciones, y zonas lejanas en nuestro país. Ellos sufren ese miedo, pese a que tienen toque de queda y lo han tenido por mucho tiempo”, señaló el secretario de Estado, consignó T13.

Arrau envió un mensaje directo a los miembros del crimen organizado. “Quería referirme y hablarle a los delincuentes, a las personas que pertenecen a ese crimen organizado. A los microtraficantes, a las personas que avalan eso. Y lo que les quiero decir es que en Chile, para este tema, se están derribando las diferencias. Se están aunando las voluntades, que es lo que los chilenos esperan, para no dar ninguna señal de rendición frente al delito. Los vamos a perseguir, cambiaremos leyes si es necesario, Daremos más recursos si es necesario, daremos la batalla en nuestras fronteras, en nuestras cárceles, en los barrios. Todos unidos para lograr que Chile vuelva a recuperar esa tranquilidad que perdió hace mucho tiempo”.

Respecto al financiamiento y la agenda legislativa para enfrentar la delincuencia, el ministro detalló que “la prioridad de este Gobierno en seguridad está presente (…) se aprobó un proyecto de mejora a Carabineros que incorpora un gasto de 100 millones de dólares al año. Entrará en los próximos días, un proyecto sobre la Policía de Investigaciones con un monto proporcionalmente similar. Se ingresará una ley de presupuesto que tendrá un foco en seguridad“, indicó.

“Hemos entendido que este Gobierno tiene un principal enfoque”

Descartó entregar porcentajes previos, explicando que “eso le corresponde al ministro de Hacienda, pero hemos entendido que este Gobierno tiene un principal enfoque. Y fue elegido por la dedicación a las materias de seguridad, y eso se va a ver reflejado no solamente en las leyes, en las acciones policiales, en los apoyos, sino que también en los presupuestos”, consignó T13.

El ministro sostuvo, ante un eventual rechazo de la reforma de seguridad, que “el Gobierno no está enamorado de una redacción en particular, lo que nos interesa es lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es tener más herramientas para poder intervenir ciertos barrios que hoy día cuesta tener la acción policial de dar seguridad, con las herramientas que existen”, argumentó.