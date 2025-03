Artista cubana Daynee presenta su nuevo single: “Madrid”

Philippe Aghion dará inicio al año académico 2025 de la Facultad de Economía y Negocios de la Casa de Bello con la clase magistral “Should we fear AI?”. Michael D. Bordo estará en la FEN el miércoles 3 de abril en un encuentro con académicos, economistas y empresarios, donde revisará su última publicación “Tariffs and Threats: Will the Fed Be Next?”,