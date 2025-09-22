Así fue el multitudinario funeral de Charlie Kirk: estuvo Trump, Elon Musk y otros líderes conservadores

Miles de personas, incluido el presidente Trump y altos cargos de su administración, asistieron al funeral del activista conservador Charlie Kirk, calificado como “mártir”, en una ceremonia que combinó homenaje religioso y mitin político. Erika Kirk señaló que perdona al presunto asesino de su marido, Tyler Robinson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó el domingo en Arizona el masivo funeral de Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre en un campus universitario de Utah.

El evento reunió a decenas de miles de personas en el estadio State Farm, en Glendale, donde se mezclaron mensajes religiosos, discursos políticos y presentaciones de música cristiana.

Trump calificó a Kirk como “mártir” y le atribuyó un papel crucial en su triunfo electoral de 2024. Acompañado del vicepresidente J.D. Vance y otros integrantes de su gabinete, destacó la influencia del activista de 31 años en la movilización de jóvenes conservadores.

Durante su intervención, afirmó que “la historia no olvidará” a Kirk y responsabilizó a la “izquierda radical” de su asesinato.

El servicio incluyó oraciones y música interpretada por artistas cristianos como Chris Tomlin, Brandon Lake y Phil Wickham. El cierre estuvo a cargo de Lee Greenwood con su canción ‘God Bless the U.S.A.’, previa a la intervención de Trump. La ceremonia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con los oradores protegidos tras un cristal antibalas.

La viuda del activista, Erika Kirk, anunció que asumirá la dirección de Turning Point, la organización fundada por su esposo, y manifestó que perdona al presunto autor del tiroteo, Tyler Robinson, de 22 años, acusado de homicidio y a la espera de juicio.

“Mi esposo quería salvar a jóvenes, como el que le quitó la vida. Lo perdono”, declaró.

La presencia de destacados referentes políticos y empresariales, entre ellos Elon Musk, remarcó la relevancia alcanzada por Kirk dentro del movimiento conservador estadounidense. Su funeral reflejó tanto la magnitud de su legado como la polarización política que rodea su figura.