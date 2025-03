Avanza demanda contra Miley Cyrus por “Flowers”: Cantante es acusada de copiar tema de Bruno Mars

La cantante estadounidense, Miley Cyrus, sufrió un revés en primera instancia para que un tribunal federal de California desestimara una demanda, en la que es acusada de copiar ilegalmente el tema de Bruno Mars, “When I Was Your Man”, para su canción “Flowers”.

Según consignó T13, el juez de distrito, Dean Pregerson, rechazó el argumento planteado por la defensa de Cyrus, donde apuntaban a que Tempo Music Investments, que dijo ser propietaria de una parte de los derechos de autor de la canción de Mars, no podía interponer la acción legal.

En concreto, Tempo demandó a Cyrus y Sony Music en septiembre del año pasado, acusando que “Flowers” copia “numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de “When I Was Your Man”, hit de Mars que lideró el Billboard Hot 100 en 2013.

Por su parte, Cyrus lanzó “Flowers” el 2023, como parte de su álbum “Endless Summer Vacation”, y el tema consiguió el premio Grammy a la Canción del Año en 2024.

Tempo, que no está ligada a Mars, señaló en la demanda que compró su parte de “When I Was Your Man” a Philip Lawrence, coautor de la canción, en el año 2020.

En este sentido, Cyrus y los coautores de “Flowers” solicitaron al tribunal en noviembre pasado desestimar la demanda, debido a que aseguraban que Tempo no tenía legitimidad para denunciar, pues basándose en la ley de derechos de autor de EEUU, no tenían los “derechos exclusivos” sobre el tema. Sin embargo, la petición fue rechazada por la justicia.