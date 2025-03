Bachelet prepara declaración antes de viajar a Estados Unidos

Michelle Bachelet tiene previsto viajar este sábado a Nueva York para participar en un evento de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.



Antes de su viaje, se espera que entregue un mensaje a la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, en medio de especulaciones sobre una posible candidatura presidencial.



Según La Tercera, aunque Bachelet ha declarado en varias ocasiones que no tiene planes de postularse nuevamente, su silencio reciente ha generado expectativas y presiones dentro del oficialismo. Varios dirigentes exigen una decisión pronta para permitir que otros liderazgos se consoliden si ella decide no competir.



Tras regresar de sus vacaciones, Bachelet se reunió con sus colaboradores más cercanos en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano, para discutir su posible anuncio.



Durante la reunión, se recomendó que hiciera su anuncio a la brevedad, según fuentes del Partido Socialista (PS). Mientras tanto, el denominado “bacheletismo” está trabajando en un diseño comunicacional para su eventual pronunciamiento.



La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó en entrevista con T13 Radio que, aunque muchos en el partido desean ver a Bachelet como candidata, también entienden que ella considera la candidatura como un “servicio militar de nuevo”.



Un sector del PS intenta organizar una instancia para compartir con la expresidenta antes de su viaje a Nueva York. Por el momento, no hay nada confirmado.