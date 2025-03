Bárbara Figueroa por caso Cariola: “Censurar es un disparo a los pies para las derechas”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, respaldó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, afirmando que insistir en la censura es “un disparo a los pies” de las derechas, en el marco de la investigación de la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias en favor de un empresario chino.



En entrevista con Radio Cooperativa, Figueroa expresó que “esta lógica de las derechas -donde no veo diferencias entre Chile Vamos, Republicanos y los socialcristianos- de permanentemente transformar el debate en el Congreso en mociones y acusaciones, termina siendo un disparo en los pies”.



“Cuando tenemos que discutir problemas tan importantes como las listas de espera, el fin al CAE, el salario mínimo o el alto costo de las viviendas, estar concentrados exclusivamente en mociones hace que uno piense: ‘por favor, volvamos a poner al centro a las personas'”, criticó.



“Esperamos que no se insista en la censura. El mandato de Cariola termina el 15 de abril y la acción no tiene ninguna justificación, porque la diputada ha sido absolutamente contribuyente con la investigación en su contra: no ha dejado de entregar nada ni ha puesto obstáculos a la Fiscalía”, añadió.

CANDIDATURA DE DANIEL JADUE



La expresidenta de la CUT también comentó la situación en la que se encuentra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se perfila como opción presidencial del PC, pese a que permanece con arresto domiciliario en calidad de imputado por la investigación en el caso Farmacias Populares.



“Hemos sido claros en señalar que esperamos que esa indagación avance lo más rápido posible, ya que son tres años en los que Daniel está siendo investigado”, dijo Figueroa.



“Esperamos que, en un minuto, las pesquisas se puedan cerrar: esto ya no es un elemento determinante porque está en pleno desarrollo y así lo ha estado por mucho tiempo”, sostuvo.