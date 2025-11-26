Bono Base Familiar: Conoce los requisitos para acceder al beneficio 

El Bono Base Familiar es un beneficio estatal dirigido a las familias y personas en situación de pobreza extrema, que entrega una ayuda económica mensual si se cumplen con ciertos requisitos.

Dicho aporte, al cual no es necesario postular, se entrega durante 24 meses desde su concesión, y se paga en la medida que mensualmente se sigan cumpliendo los requisitos.

¿Cuáles son sus requisitos?

El beneficio se encuentra destinado a los participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, y se otorga automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).

Por su parte, el día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de los requisitos para identificar quiénes tienen derecho a percibir el bono.

En cuanto al monto, la cifra varía mensualmente, dependiendo de la situación económica de la familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades, y cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572).

Asimismo, el dinero decrecerá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo los requisitos, mientras que el monto promedio estimado alcanza los $58.594.

La familia o persona beneficiaria debe elegir el método de pago. Una opción es presencial en la Caja de Compensación Los Héroes o en las sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario, donde hay que presentar la cédula de identidad.

La otra alternativa es un depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en la CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.