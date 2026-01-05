Bono Control Niño Sano: Conoce los requisitos para acceder al beneficio en 2026

Uno de los beneficios que entrega el Estado a los grupos más vulnerables es el Bono Control Niño Sano, ayuda que se otorga de manera mensual a todas las familias participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El aporte, no postulable, se encuentra destinado a los hogares que tengan integrantes menores de 6 años, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Los beneficiarios reciben $10.000 mensuales por cada niño o niña, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, durante el período que determine el Plan de Intervención firmado por la familia.

Requisitos del Bono Control Niño Sano

En este sentido, para acceder al Bono en el 2026, hay que cumplir las siguientes condiciones:

Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Si bien no es necesario postular al beneficio, debes acudir a tu municipalidad para acreditar el control de niño sano.

Además, tal como explica el sitio web de ChileAtiende, en el caso de los niños y niñas menores de 2 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en cuatro oportunidades.

En tanto, para los niños y niñas de entre 2 y menores de 6 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en dos oportunidades.