Home DATO ÚTIL "bono control niño sano: conoce los requisitos para acceder al ben..."

Bono Control Niño Sano: Conoce los requisitos para acceder al beneficio en 2026

La ayuda económica entrega un monto de $10.000 mensuales por cada niño o niña menor de 6 años del grupo familiar, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Bono Control Niño Sano: Conoce los requisitos para acceder al beneficio en 2026

Uno de los beneficios que entrega el Estado a los grupos más vulnerables es el Bono Control Niño Sano, ayuda que se otorga de manera mensual a todas las familias participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El aporte, no postulable, se encuentra destinado a los hogares que tengan integrantes menores de 6 años, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Los beneficiarios reciben $10.000 mensuales por cada niño o niña, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, durante el período que determine el Plan de Intervención firmado por la familia.

Requisitos del Bono Control Niño Sano

En este sentido, para acceder al Bono en el 2026, hay que cumplir las siguientes condiciones:

  • Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.
  • Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
  • Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Si bien no es necesario postular al beneficio, debes acudir a tu municipalidad para acreditar el control de niño sano. 

Además, tal como explica el sitio web de ChileAtiende, en el caso de los niños y niñas menores de 2 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en cuatro oportunidades.

En tanto, para los niños y niñas de entre 2 y menores de 6 años, al 31 de marzo del año respectivo, los hogares deberán acreditar en dos oportunidades.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Francia, Alemania y Lituania rechazan intentos de Trum...

“Groenlandia pertenece a los groenlandeses y los daneses. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. No podemos tolerar una modificación de las fronteras mediante la fuerza”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, durante una entrevista con la cadena de televisión TF1.

Leer mas
Internacional
Alrededor de 30.500 hogares están sin luz en Berlín lu...

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, informó este lunes en una rueda de prensa que el “grave atentado” impactó en un primer momento a unos 100.000 ciudadanos, correspondientes a 45.000 hogares, aunque precisó que ya se ha restablecido el suministro a 14.500 viviendas y a cerca de 500 clientes comerciales, lo que equivale a un cuarto de los establecimientos afectados.

Leer mas
Internacional
Fue visto por última vez hace dos semanas: Reportan qu...

Sebastián Aitken lleva cerca de 20 años residiendo en el país asiático, antecedente que fue considerado relevante por su entorno al momento de iniciar la búsqueda.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/