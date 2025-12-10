Home DATO ÚTIL "bono de protección: ¿cuál es el único requisito que hay que cumpl..."

Bono de Protección: ¿Cuál es el único requisito que hay que cumplir para recibirlo?

La ayuda económica se entrega a las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, y se paga durante 24 meses.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Bono de Protección: ¿Cuál es el único requisito que hay que cumplir para recibirlo?

El Bono de Protección es un importante beneficio estatal, que se encuentra destinado a todas las familias y personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. 

Esta ayuda económica no requiere postulación, y busca ser una contribución a los ingresos de las personas, además de ser un apoyo al proceso de participación en los programas.

¿Quiénes reciben el Bono de Protección?

Para acceder al bono, los usuarios pertenecientes al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades deben cumplir un único requisito, que es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos). 

Lo anterior se concreta mediante la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

En tanto, el aporte se entrega en cuotas durante 24 meses, diferenciado en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), de acuerdo a los siguientes tramos (valores del año 2025):

  • Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694.
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.
  • Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del Subsidio Único Familiar).

Cabe destacar que estos montos se reajustan el 1 de febrero de cada año, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Respecto al proceso de pago, si eres la persona designada como cobradora, el dinero se entregará a través de un depósito en la CuentaRUT del BancoEstado.

Si no tienes esta tarjeta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitará la apertura de esta cuenta, sin trámite ni costos. En ese caso, tendrás que acercarte a la sucursal del banco más cercana a tu domicilio para retirar la tarjeta.

Source Texto: La Nación/Foto: Meganoticias
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fundación Luksic entregará más de $1.200 millones a 50...

En octubre se cerró la convocatoria del programa Impulso Chileno, al cual postularon cerca de 23 mil emprendedores y ya se anunciaron los 500 ganadores que, dependiendo de su proyectos, recibirán hasta $5 millones de pesos para invertir en maquinaria y productos.

Leer mas
Nacional
Carabineros y la municipalidad retiran cámaras de segu...

La acción policial permitió desinstalar cinco dispositivos de vigilancia que, según los antecedentes, eran utilizados por grupos delictuales para anticipar eventuales intervenciones policiales en la zona.

Leer mas
Nacional
Debate Anatel: Analista dice que fue un “diálogo de so...

Roberto Munita, analista político y académico de la Universidad de los Andes (Uandes) y UNAB, sostuvo que quienes respaldaron a Franco Parisi, Evelyn Matthei o Harold Mayne-Nicholls en primera vuelta difícilmente encontraron elementos que los movilicen. “Esa gente que es apolítica, que es desideologizada, que es más moderada, lo que busca son puntos de contacto en los temas país, y eso la verdad es que se produjo poco”, indicó.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/