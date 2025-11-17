Bono por Hijo: ¿Quiénes lo reciben y cómo postular al beneficio?

El Bono por Hijo es un importante beneficio que entrega el Estado, el cual se otorga a las madres mayores de 65 años que cumplen con ciertos requisitos.

La ayuda económica se traduce en una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, para aumentar el monto de la pensión.

Además, en el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Los requisitos del Bono por Hijo

Respecto a los requisitos para acceder al Bono por Hijo, las mujeres deben cumplir con lo siguiente:

Tener 65 años de edad o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitarás tener un poder notarial.

Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Además, tienes que haber residido en Chile al menos 4 años durante los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

En paralelo, se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido tu pensión a partir del 1 de julio de 2009:

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Para consultar si cumples con los requisitos para recibir al Bono por Hijo, puedes ingresar a la plataforma habilitada por ChileAtiende, ingresando tu RUT y fecha de nacimiento.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

También, si quieres acceder inmediatamente al beneficio, puedes ingresar con la ClaveÚnica y seguir los pasos que indica la propia plataforma hasta terminar el proceso.

De igual forma, es posible solicitar el bono con tu cédula de identidad:

Mediante una videoatención en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.

En una sucursal ChileAtiende.

En una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno).

En la municipalidad de tu comuna.

En tu compañía de seguros.

Cabe destacar que el bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, y equivale al 10 % de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen, y tengan entre 18 y 65 años). Se calcula de la siguiente forma: