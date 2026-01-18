Home Nacional "boric anuncia coordinación con kast por incendios: “esto lo vamos..."

Boric anuncia coordinación con Kast por incendios: “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto”

El Presidente reveló que sostuvo una conversación con el Mandatario electo para compartir información, y subrayó que “Gobierno saliente y el futuro Gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que nos necesitan”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Boric anuncia coordinación con Kast por incendios: “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto”

El Presidente Gabriel Boric confirmó este domingo se comunicó con el Mandatario electo, José Antonio Kast, en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío

Durante su vocería en Concepción, el jefe de Estado destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima Administración, y por lo mismo, mencionó que se reunirá con Kast para abordar las futuras tareas en las zonas afectadas. 

“Conversé con el Presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde”, sostuvo. 

En la misma línea, expresó que “esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto, aquí Gobierno saliente y el futuro Gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan”.

El Presidente remarcó que el trabajo conjunto será clave no solo para enfrentar la emergencia inmediata, sino también para los desafíos que vendrán una vez controlados los incendios. 

“El presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica”, señaló. 

Además, dijo que “mañana después del Cogrid de la mañana nos vamos a reunir con el Presidente electo para compartir la última información e ir coordinando, porque de seguro la tarea de reconstrucción va a ir más allá de este Gobierno y en eso vamos a trabajar juntos”.

Comienza a regir toque de queda en Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales 
Presidente Boric confirma al menos 18 fallecidos por incendios: “Tenemos la certeza que ese número va a aumentar”
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Boric confirma al menos 18 fallecidos por i...

El Mandatario entregó un balance desde la Región del Biobío y expresó sus “condolencias a las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia”. Además, proyectó en más de mil el número de viviendas afectadas por los siniestros.

Leer mas
Nacional
Comienza a regir toque de queda en Lirquén, Penco, Nac...

La medida establece que “toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular”.

Leer mas
Nacional
Gobierno confirma 15 fallecidos en la región del Biobí...

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había informado de un fallecido en Bulnes, región de Ñuble, lo que, hasta el momento, elevaría a 16 la cantidad de víctimas fatales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/