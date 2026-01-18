Boric anuncia coordinación con Kast por incendios: “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto”

El Presidente Gabriel Boric confirmó este domingo se comunicó con el Mandatario electo, José Antonio Kast, en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío

Durante su vocería en Concepción, el jefe de Estado destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima Administración, y por lo mismo, mencionó que se reunirá con Kast para abordar las futuras tareas en las zonas afectadas.

“Conversé con el Presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde”, sostuvo.

En la misma línea, expresó que “esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto, aquí Gobierno saliente y el futuro Gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan”.

El Presidente remarcó que el trabajo conjunto será clave no solo para enfrentar la emergencia inmediata, sino también para los desafíos que vendrán una vez controlados los incendios.

“El presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica”, señaló.

Además, dijo que “mañana después del Cogrid de la mañana nos vamos a reunir con el Presidente electo para compartir la última información e ir coordinando, porque de seguro la tarea de reconstrucción va a ir más allá de este Gobierno y en eso vamos a trabajar juntos”.