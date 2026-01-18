Home Nacional "comienza a regir toque de queda en lirquén, penco, nacimiento y l..."

Comienza a regir toque de queda en Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales 

La medida establece que “toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular”.

Leonardo Medina
Como parte de las medidas adoptadas frente a la emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío, este domingo se decretó toque de queda para los sectores de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja.

La determinación se tomó luego de una auditoría encabezada por la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, liderada por el contraalmirante Edgardo Acevedo.

Por un lado, en la localidad de Lirquén, perteneciente a la comuna de Penco, el toque de queda comenzó a las 19:00 horas y se mantendrá “hasta nueva orden”.

En tanto, para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, la medida inició a las 20:00 horas, extendiéndose “hasta las 06:00 horas del día siguiente (lunes 19 de enero), hasta nueva orden”.

No obstante, “se exceptúa de la tal prohibición, el personal de Bomberos, Conaf, Senapred, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, Policial, Militar, Municipal, Regional, y otros servicios públicos, o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda”.

Presidente Boric confirma al menos 18 fallecidos por incendios: “Tenemos la certeza que ese número va a aumentar”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
