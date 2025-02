Boric decreta estado de emergencia en Ñuble y Maule y toque de queda en algunos sectores de La Araucanía por riesgo de incendios

El Presidente Boric decretó este sábado estado de emergencia preventivo para las regiones de Ñuble y Maule, y toque de queda en sectores de La Araucanía debido a las altas temperaturas y el riesgo por incendios forestales. El toque de queda se extenderá entre las 22 y las 6 horas.



El Mandatario señaló que “entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía tenemos condiciones de extremado peligro de incendios forestales, las que van a ser particularmente extrema en las regiones de Ñuble y el Maule”.



“En razón de estas condiciones es que quiero comunicar que decidí innovar y tomar la decisión de establecer estado de emergencia preventivo para las regiones de Ñuble y Maule. Para ello hemos destinados dos jefes de la Defensa Nacional (jedenas) (…) que serán en Ñuble el general Eduardo Candia, y en Maule, el general Patricio Valdivia. Esto con el objetivo de contar con la presencia del Ejército, fundamentalmente en labores de patrullaje”, informó.



Boric aseguró que “tenemos razones fundadas para creer que gran parte de los incendios que afectan hoy a la zona de La Araucanía son intencionales. No puedo comprender, pero sobre todo no vamos a tolerar lo infame de una persona u organización que realice este tipo de actos”.



Y añadió que “a propósito de esto, he instruido a través de la ministra del Interior (Carolina Tohá) que la Policía de Investigaciones disponga de sus mejores equipos y profesionales para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, y encontrar a los eventuales responsables tal como lo hicimos en el incendio de Viña del Mar”.



Junto con ello, anunció que en “los territorios donde hemos observado estos indicios de incendios forestales, he instruido también establecer toque de queda durante la noche de modo de resguardar la seguridad de las personas y tener el control sobre eventuales acciones delictivas”.



El Presidente llamó a ser “responsable con nosotros mismos, con nuestros vecinos, todos nuestros compatriotas, con nuestro territorio nacional y extremar las medidas para evitar una catástrofe”.

TOQUE DE QUEDA

El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, confirmó cuáles serán las comunas en las que se implementará el toque de queda la noche de este sábado.

“Va a afectar a 11 comunas de La Araucanía, nueve de la provincia de Malleco, exceptuando Curacautín y Lonquimay; y de Cautín van a verse afectadas las comunas de Galvarino y Perquenco”, indicó, consignó Emol.

Las comunas en concreto son: Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria, Galvarino y Perquenco.