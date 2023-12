Bullrich remarca que “ordenar el país” parte por acabar con piquetes en protestas

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, subrayó, en vísperas de la primera gran concentración contra el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que “ordenar el país” pasa por acabar con los piquetes y ha advertido de que tienen cómo identificar a quienes participen en ellos.



“Hoy comenzamos a decir que se terminan los piquetes en Argentina (…), se irá trabajando en que comience una era en que los argentinos tengan convivencia, en paz y tranquilidad”, declaró en el canal de televisión TN.



“Hoy comienza un camino sin vuelta atrás”, remarcó Bullrich, quien recordó a los argentinos que pueden manifestarse en paz, pero serán castigados si interrumpen el tráfico o impiden a otros acudir a sus puestos de trabajo.



Tal y como anunció estos días el gobierno, Bullrich advirtió de que aquellos que participen en los piquetes se les retirarán las prestaciones sociales. “Tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”, sostuvo la ministra.



“Aquel que realmente entienda el mensaje que esta no es la forma de tener un beneficio, que lo pierden, que no hay más intermediarios, va a ser inteligente y se va quedar en su barrio, en su casa, o en el trabajo”, indicó.



Bullrich afirmó que hay cámaras de seguridad en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y que los propios agentes tendrán maneras también de filmar lo que está sucediendo. En ese sentido, pidió a los manifestantes que “no lleven esto a una situación de violencia”.



La movilización de este miércoles comenzará a las 16:00, hora local, y partirá desde el Congreso hasta a la Plaza de Mayo, informa el diario Clarín.



“Queremos una movilización pacífica, no queremos choque, no queremos que ni nosotros ni las fuerzas de seguridad salgan lastimadas”, dijo el líder de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en Radio Mitre, recordando cómo el nuevo gobierno llegó incluso a amenazar con sacar al Ejército a las calles.