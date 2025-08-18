Home Nacional "cadem: kast continúa liderando en primera vuelta con 29%, seguido..."

Cadem: Kast continúa liderando en primera vuelta con 29%, seguido por Jara con un 25%

El sondeo muestra que los abanderados que figuran tras ellos en la carrera presidencial son la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 14% (-2 puntos); el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, con 12% y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser con 7%, (+2 puntos).

La última encuesta Cadem muestra que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, mantiene el liderazgo en primera vuelta con un 29% de apoyo, cifra que implica un alza de un punto respecto a la medición anterior.

Le siguen la abanderada oficialista, Jeannette Jara, con 25% (-1 punto) y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 14% (-2 puntos). Más atrás aparecen el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, con 12%; el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser con 7%, (+2 puntos), el abanderado independiente, Harold Mayne-Nicholls, con 1%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-1 punto) y Eduardo Artés con 0%. En tanto, un 11% declaró que no votaría, no sabe o no respondió.

La medición también arrojó cifras sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación descendió a 32% (-3 puntos), mientras que la desaprobación alcanzó un 66% (+4 puntos).

Respecto a la seguridad en la RM, el estudio evidenció que un 97% de los encuestados escuchó hablar del operativo contra los llamados “toldos azules” en el Barrio Meiggs, y un 88% manifestó apoyo a las medidas implementadas por el alcalde Mario Desbordes para erradicar esta problemática. Además, un 93% está de acuerdo en que las calles despejadas cuenten con guardias municipales, un 80% respalda que estos puedan usar gas pimienta o pistolas eléctricas y un 76% aprueba que los privados colaboren en el financiamiento de más personal de resguardo.

En el plano económico, la encuesta identificó a la inflación (28%) y el desempleo (26%) como las principales preocupaciones de la ciudadanía. Un 78% señaló tener algún cercano que perdió su trabajo durante este año, y un 75% calificó como mala o muy mala la situación laboral actual. Sobre las causas, un 37% lo atribuye al aumento de la inmigración, un 24% al bajo crecimiento y a la falta de inversión, y un 12% a la incertidumbre política y económica.

Finalmente, un 27% considera que el mayor problema del mercado laboral es que las empresas no están generando suficientes puestos de trabajo, y un 48% identificó a las grandes compañías como las principales generadoras de empleo en Chile.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
