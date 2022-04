Cagigao confirmó que Lasarte deja la banca de la Roja tras el fracaso de no clasificar al Mundial

Humo blanco en Juan Pinto Durán. Durante la jornada de este viernes, el director deportivo de selecciones, Francis Cagigao, confirmó en conferencia de prensa que el estratega uruguayo Martín Lasarte no seguirá al mando de La Roja, tras quedar fuera del mundial de Qatar.

“Desde el partido que jugamos contra Uruguay hasta este mismo momento, he estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad. Llegamos al consenso de que no se renovará el contrato de Martín Lasarte, que tiene vínculo hasta el día 10 (de abril), con lo cual me gustaría que se respetara su intimidad y su profesionalidad absoluta”, comentó Cagigao.

“Como pueden entender todos, Martín es un caballero y un profesional integral en el mundo del fútbol. No tenemos nada más que agradecimiento a su labor. Uno puede ganar, puede perder, pero por encima de eso está la persona y la profesionalidad. Y acá hablamos de un profesional intachable en ese aspecto” agregó.

Además, confirmó que Lasarte enfrentará a los medios antes de su salida: “Dará una rueda de prensa en Juan Pinto Durán este lunes (4 de abril) a una hora por determinar donde lógicamente estará abierto a las preguntas“

“Quiero extender el agradecimiento a todo el staff que trabajó tan fuerte y luchó tanto para intentar llegar a esa clasificación. No se ha podido, hay que pasar página después de un profundo análisis y de llegar a ciertas conclusiones” señaló Cagigao.

Finalmente, se mostró contrario a un posible interinato: “Un interinato me parece una aberración. Todos hablamos de recambio y regeneración, y perder 8-9 meses no me parece. El trabajo formativo hoy es más importante que un resultado en la absoluta. Y he hablado con Milad y estamos en la misma página”, finalizó.