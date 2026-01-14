Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza norma de “amarre”

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles el proyecto de reajuste al sector público impulsado por el Gobierno, aunque la iniciativa llegó al Senado sin una de sus disposiciones más controvertidas: la llamada norma de “amarre”.

La propuesta, que contempla un aumento salarial de 3,4%, fue respaldada en general por la Sala.

Sin embargo, varios artículos no alcanzaron el quórum requerido, como la norma de “amarre” o la ampliación de giro de las empresas públicas estratégicas.

La norma que generó debate

El punto más discutido fue la denominada norma de “amarre”,que buscaba limitar el despido de funcionarios a contrata. La disposición planteaba que quienes llevaran al menos dos años en el cargo podían acudir a la Contraloría General de la República (CGR) en caso de desvinculación.

La oposición criticó duramente la medida, argumentando que restringía la flexibilidad del Estado.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intentó moderar la propuesta extendiendo el plazo a cinco años. Sin embargo, en la comisión de Hacienda del Senado se volvió a la redacción original de dos años, lo que finalmente no logró respaldo en la Cámara.

Con la aprobación general del reajuste, el proyecto pasará ahora al Senado, donde continuará la discusión sobre las condiciones laborales y los alcances del aumento salarial.

Luego de la sesión, y según consignó 24 Horas, el ministro Grau manifestó que “el rechazo estuvo acotado a las leyes que tienen quórum calificado, hubo mayoría de votación pero esa mayoría no fue suficiente”.

También, indicó respecto a la controvertida norma que “las vamos a reponer en el Senado. Las cosas que quedaron pendientes las seguiremos conversando en el Senado, tenemos confianza en la posibilidad de diálogo y lograr acuerdos amplios”.

“Se aprobó de manera mayoritaria el reajuste, todos los beneficios económicos acordados en la mesa del sector público, lo que consideramos muy relevante”, añadió.