Capturada en Lima: Prisión preventiva en ausencia de mujer que participó en secuestro de Montoya

El fiscal preferente ECOH, Ernesto González, obtuvo la prisión preventiva para una mujer de nacionalidad venezolana, quien fue formalizada en ausencia por su participación en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido el 26 de junio pasado en la comuna de Santiago.



La imputada, quien fue detenida en Lima, se encontraba con alerta roja de Interpol por su activa participación en este delito y además contaba con una orden de detención pendiente por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones en causa que ya fue acusada por parte de la Fiscalía.

La mujer participó del delito siendo la encargada de retirar dinero desde el departamento de la víctima



Según expuso el fiscal, la mujer participó del delito siendo la encargada de retirar dinero desde el departamento de la víctima mientras esta se encontraba bajo cautiverio, siendo torturado por parte de sus captores. Junto con lo anterior, la imputada también era la encargada del abastecimiento de alimentación a quienes se encontraban en la casa de cautiverio.



De esta manera y con los diversos antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Tercer Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva y autorizó la extradición activa para la imputada, la que deberá ser vista en la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta resolución, ya son cinco imputados que se encuentran bajo esta medida cautelar.