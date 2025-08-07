Home Nacional "carabineros investiga presunto secuestro de un empresario en quil..."

Carabineros investiga presunto secuestro de un empresario en Quilicura

Cercanos a esta persona habrían recibido mensajes extorsivos. El monto que estarían pidiendo llegaría a los $300 millones.

Carabineros investiga el presunto secuestro de un empresario, ocurrido este jueves en Quilicura, Región Metropolitana. Se trataría de un representante de la compañía Ceroplas, ubicada en avenida Colorado de dicha comuna.

Según informó Radio Biobío, cerca del mediodía de este jueves, el empresario llegó al lugar en su vehículo, momento en que fue abordado por al menos tres individuos.

De acuerdo a testigos, estos hombres amenazaron con armas de fuego a la víctima, para luego subirla a otro auto y huir en dirección desconocida.

Momentos después, cercanos a esta persona habrían recibido mensajes extorsivos. El monto que estarían pidiendo llegaría a los $300 millones.

La Fiscalía ECOH instruyó el trabajo del OS9, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.

