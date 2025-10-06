Home Vanguardia "carla ballero revela difícil momento que vive su hermano Álvaro t..."

Carla Ballero revela difícil momento que vive su hermano Álvaro tras su separación: “Tiene mucho dolor”

La comunicadora abordó el quiebre matrimonial de su hermano con Ludmila Ksenofontova, y admitió que el exchico reality atraviesa una compleja situación. De igual forma, subrayó que “está saliendo adelante con todo. El tiempo es súper sabio”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Carla Ballero volvió a referirse a la separación de su hermano Álvaro y la bailarina rusa, Ludmila Ksenofontova, y evidenció el complejo momento que vive el exchico reality luego del quiebre matrimonial. 

La ruptura, después de 17 años de relación, fue dada a conocer a finales de agosto por el propio Ballero, y en esa ocasión, el ganador de “Protagonista de la Fama” confesó que el término de su matrimonio era el proceso “más difícil y doloroso” de su vida. 

Y ahora, en una conversación con 24 Horas, Carla Ballero entregó algunos detalles sobre la situación que enfrenta su hermano. 

“Es un momento súper duro, súper difícil para él”, señaló la comunicadora, admitiendo que la presión mediática y el impacto interno han dificultado su recuperación. 

En la misma línea, comentó que “tiene mucho dolor, pero está saliendo adelante con todo. El tiempo es súper sabio”.

Por último, respecto al rol de su familia en este proceso, manifestó que “somos muy unidos los cuatro hermanos. Él se había alejado un poco por su manera de ser muy autoexigente y trabajólica, pero ahora estamos recuperando esa energía de familia que siempre hemos tenido”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Madre muere al chocar con otro automóvil al adelantar ...

El choque frontal entre ambos vehículos fue fatal para la conductora, quien perdió la vida en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Pedro, donde permanece con diagnóstico reservado.

Leer mas
Internacional

Encuentran cuerpo de chileno desaparecido en Indonesia...

El medio local Jakarta Globe informó que los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos —entre ellos a Víctor Bastida— en la mina subterránea Grasberg Block Cave, los que se suman a otros dos fallecidos ya identificados.

Leer mas
Triunfo

La reflexión de Garin luego de ganar el Challenger de ...

Tras coronarse campeón, el tenista nacional se refirió a la compleja temporada que ha tenido y admitió que en el certamen nortino fue de menos a más para levantar el título.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/