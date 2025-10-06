Carla Ballero revela difícil momento que vive su hermano Álvaro tras su separación: “Tiene mucho dolor”

Carla Ballero volvió a referirse a la separación de su hermano Álvaro y la bailarina rusa, Ludmila Ksenofontova, y evidenció el complejo momento que vive el exchico reality luego del quiebre matrimonial.

La ruptura, después de 17 años de relación, fue dada a conocer a finales de agosto por el propio Ballero, y en esa ocasión, el ganador de “Protagonista de la Fama” confesó que el término de su matrimonio era el proceso “más difícil y doloroso” de su vida.

Y ahora, en una conversación con 24 Horas, Carla Ballero entregó algunos detalles sobre la situación que enfrenta su hermano.

“Es un momento súper duro, súper difícil para él”, señaló la comunicadora, admitiendo que la presión mediática y el impacto interno han dificultado su recuperación.

En la misma línea, comentó que “tiene mucho dolor, pero está saliendo adelante con todo. El tiempo es súper sabio”.

Por último, respecto al rol de su familia en este proceso, manifestó que “somos muy unidos los cuatro hermanos. Él se había alejado un poco por su manera de ser muy autoexigente y trabajólica, pero ahora estamos recuperando esa energía de familia que siempre hemos tenido”.