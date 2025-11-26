Carlos Larraín: Por oponerme a Matthei y apoyar a Kast “me quieren echar del partido”

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dijo que hace mucho tiempo aseguró que la excandidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no era la mejor abanderada y que por eso apoyaba al republicano, José Antonio Kast.
Añadió que por sus dichos lo quisieron echar del partido, pero al final el tiempo le dio la razón.
“Yo desde noviembre del año pasado estuve en contra de la proclamación de Evelyn Matthei como candidata, me parecía que era prematuro, pero no me hicieron caso”, dijo Larraín en entrevista con Radio Agricultura.
Agregó que “luego, en el mes de agosto, dije que efectivamente yo estaba apoyando a José Antonio Kast, y me tienen muy castigado, por eso me quieren expulsar del partido. Fui presidente ocho años, pero me quieren echar. Mi caso lo ve el Tribunal supremo y estoy el aire”, acusó Larraín quien ahora volvió a ratificar su apoyo al candidato republicano.
El expresidente de RN se refirió, además, a la situación que vive Chile Vamos y aseguró que “yo creo que Renovación Nacional, al menos, no hablo por la UDI, RN tiene una base muy amplia en el país. No siempre cristaliza en un buen resultado electoral”.
“En este caso nos fue mal, perdimos siete diputados, si no me equivoco, pero RN tiene vida, sobre todo en regiones. Hay que reactivarlo solamente”, apuntó.