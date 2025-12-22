CasillaÚnica: Cómo funciona la plataforma en la que puedes recibir todas las notificaciones del Estado

La CasillaÚnica es una importante herramienta que lanzó el Gobierno, la cual permite recibir, en un solo lugar, todas las notificaciones oficiales enviadas por instituciones públicas, y que se hayan incorporado a esta iniciativa.

En esta plataforma, tal como explica el sitio web de ChileAtiende, se pueden ver “alertas, mensajes y avisos relacionados con trámites o procedimientos en los que estés participando”.

Para utilizar esta herramienta, los usuarios deben activar en primer lugar el “Domicilio Digital Único” (DDU), medio electrónico en el que se recibirán las notificaciones del Estado.

Respecto a cómo activar tu DDU, hay que acceder al sitio web de la CasillaÚnica con tu ClaveÚnica.

Luego, debes definir un correo donde recibirás los avisos de las nuevas notificaciones, y aceptar los “Términos y condiciones” para activar tu casilla.

Cabe destacar que al activar el Domicilio Digital Único recibirás avisos cada vez que lleguen nuevas notificaciones a tu CasillaÚnica.

Por otra parte, las instituciones del nivel central y descentralizado se integrarán a la plataforma de notificaciones de forma paulatina.