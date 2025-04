Caso lencería: Dictan prisión preventiva para expareja de Camila Polizzi

El Juzgado de Garantía de Concepción dictó este miércoles prisión preventiva contra Sebastián Polanco, expareja de Camila Polizzi.



La decisión se basa en que el tribunal consideró que Polanco ha incurrido en continuos incumplimientos a la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa en su contra en el marco del caso lencería.



La fiscal María José Aguayo entregó detalles de la resolución y señaló que una nueva audiencia se hizo “porque Carabineros de Coronel informó nuevos incumplimientos (por parte de Polanco) de su medida cautelar. Esta no es la primera audiencia que se realiza a propósito de oficios enviados por Carabineros donde daban cuenta de incumplimientos. Ya se había revisado esta medida cautelar en abril”.



En noviembre del año pasado, Sebastián Polanco fue detenido en un centro comercial de Talcahuano y argumentó que estaba trabajando en una tienda de retail.



En aquella ocasión apuntó contra los demás imputados en una de las principales aristas del caso Convenios en la Región del Biobío, y aseguró que todos los demás exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío investigados en la causa, y su expareja Camila Polizzi, están trabajando desde la casa y él no puede hacerlo.



“¿Sabe lo que me parece injusto? Que el administrador regional, el jefe de gabinete, toda la gente que ha rodeado al gobernador esté trabajando en la consultora Tabancura”, dijo Polanco luego de ser detenido.



La resolución es apelable, por lo que la defensa podría solicitar que vuelva a revisarse la situación cautelar de Sebastián Polanco.